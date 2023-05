Salapärane USA tehnoloogiahiid tegi Silenile rekordtellimuse

Kellega täpsemalt tegu on - see jäi saladuseks. Turuväärtuse poolest on USA viis suurimat ettevõtet Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon ja Berkshire Hathaway. Viimane pole küll tehnoloogiaettevõte.

Sileni kaasasutaja ja tegevjuhi Endrus Arge sõnul ootavad ettevõtet ees kiired ajad. „Meil on täpselt kolm kuud, et tarnida rekordiline kogus vaikuseruume. See eeldab tootmisemahtude kiiret mitmekordistamist ja tööprotsesside agiilset ümberkorraldust,“ sõnas Arge pressiteates.

„Aprilli müüginumbrid olid tugevad ja tõime koju mitu olulist tehingut, sealhulgas ühe maailma suurima lennukitootja oma. See on kahtlemata kompliment Sileni välja arendatud lahendustele, aga ka selge viide kiirelt kasvavale globaalsele vaikusevajadusele kontorites, kuhu inimesed on hakanud taas naasema,“ lisas Arge.

Mullu kasumisse jõudnud Silen tootis aastaga üle 2000 vaikuseruumi, mida on üle kahe korra rohkem võrreldes 2021. aastaga. Tänase seisuga liigub ettevõte jõudsalt enam kui kahekordse kasvu kursil, märgib ettevõte. „Võttes arvesse müüdud ruumide arvu ja fakti, et oleme alles mai alguses, peaks maailmas juhtuma midagi drastilist, et uus kasvurekord ei sünniks,“ oli Arge enesekindel.

Silen asutati 2018. aastal Endrus Arge, Sparry Kivilo ja Henri Rüüsaku poolt. Vaikuseruume on müüdud tänaseks 55 riiki. Ettevõtte teatel on Sileni püsikliendid Amazon, Airbus, Canon, Fujitsu ja Lululemon. Silenis töötab täna 45 inimest.

Eelmisel aastal ulatus ettevõtte müügitulu 10 miljoni euroni, EBITDA oli auditeerimata andmetel 438 000 eurot, kuid lõplikud numbrid pole veel avalikustatud. Kõige suuremateks turgudeks olid USA (21%), Eesti (12%), Rootsi (11%) ja Saksamaa (9%).