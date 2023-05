Estateguru sai kätte vajaliku ühisrahastuse tegevusloa

Eestis on praegu kaks tegevusloaga tegutsevat ühisrahastusteenuse osutajat - Estateguru OÜ ja Crowdestate AS. Tegevusloa peavad hiljemalt käesoleva aasta 10. novembriks taotlema ka kõik ülejäänud ühisrahastusettevõtted, kes pakuvad eraisikutele ja ettevõtetele võimalust anda laenu või investeerida ühisrahastusprojektidesse, mille omanik on ettevõte. Pärast seda kuupäeva nad ilma finantsinspektsiooni tegevusloata enam tegutseda ei tohi.