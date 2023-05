Väikepoodide keti juht lajatab taas: kallimates kettides toimub sisuliselt poerööv. Juurdehindlused on meeletud

Tarmo Lauringu kinnitusel ütlevad ka tootjad, et kui seni oli poodide juurdehindlus nende kaubale 30–35%, siis nüüd juba 45–50%. „Me näeme sisseostuhindasid ja teeme võrdlusi ka teiste poodide hindadega ja see number vastab tõesti tõele,“ ütles Lauring.

„Keskmine juurdehindlus tähendab poe üldist marginaali ja kui näiteks allahinnatud toodete hinnalisa võib olla vaid 5–10%, siis osadele kaupadele pannakse julmalt 100% otsa. Tavaliselt on esmatarbe toidukaupade juurdehindlus väiksem ning tööstus- ja muudele kaupadele selle võrra suurem. Kui toiduliidu juht räägib 40% suurusest ja kõrgemast juurdehindlusest, siis kinnitab see, et poed on hakanud hoogsalt omalt poolt kaupadele juurde panema. See on tegelikult veidi absurdne, sest pood ei tooda või kasvata ju ise midagi, ainult vahendab ja teenib kasumit, mille maksab kinni tarbija,“ ütles Lauring.