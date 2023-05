TTJA: selgusid kolmanda 5G sageduslubade enampakkumise võitjad

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab, et sagedusalas 24,7-27,1 GHz korraldatud 5G konkursi sageduslubade võitjad on selgunud. Kokku osales konkursil kolm sideettevõtjat – Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja Telia Eesti AS. Kõik osalejad võitsid endale kaks sagedusluba, mis kokku andsid õiguse 800 MHz sagedusressurssi üleriigiliseks kasutamiseks.