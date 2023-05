Ürituste korraldamine meeskonnale: 5 viisi, kuidas Roadgames'i rakendus tõstab töötajate kaasatust

Töötajate kaasamine firmaürituste raames

Miks on ürituste korraldamine ja töötajate kaasamine nii oluline? Firmaüritusi kasutatakse üldjuhul töörühma ühendamiseks, uue meeskonna moodustamiseks või ettevõttega seotud sündmuste tähistamiseks. Nende eesmärk on suurendada organisatsiooni ühtekuuluvustunnet. Professionaalselt korraldatud üritused, mis põhinevad atraktiivsetel loomingulistel lahendustel, pakuvad enamasti piisavalt huvi. Eelkõige tuleb töötajaid julgustada osalema konkreetsete eesmärkidega seotud tegevustes. Firmaüritused võivad ebaõnnestuda mitmel põhjusel: meelelahutuslik või õpetlik tegevus ei vasta töötajate huvidele, esitus ei ole piisavalt kaasaegne ja kaasahaarav. Selle tulemusena on tegevused osalejate jaoks ebamugavad, jäävad lõpetamata ning tekitavad halbu emotsioone kogu ürituse suhtes. Tegevused, mis sobivad kokku grupi huvidega ning mida viiakse läbi kaasaegsel, põneval ja lihtsalt jälgitaval viisil, tekitavad seevastu positiivseid tundeid ja seoseid.