Transpordiamet valmistab ette uut suursaarte ja mandri vahelist parvlaevahanget. Võimalikelt hankel osalejatelt küsitakse mõtteid, milliseid muudatusi see parvlaevaühendus vajab.

Praegusele käitajale, Tallinna Sadama tütarettevõttele TS Laevad on osutunud riigilt saadud äri kullauguks. Seitse aastat tagasi hankel osaledes sellist kasumlikkust ei oodatud. Hoolimata kütusehindade suurest tõusust on võidetud just selles kululiigis. Lepingu järgi katab kütuse hinna tõusu riik. Kõik, mis suudetakse plaanitud kütusekulust kokku hoida, kirjutatakse laevafirma kasumireale.