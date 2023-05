Kuressaare kauplused on varunud joogivett. Nõudlus vee järele on kasvanud mitmekordselt

Pudelivee müük on poodides kasvanud, kuid eelkõige Kuressaares, kuna väljaspool linnapiiri kraanivee probleemi ei olnud, sõnas Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido. Ta lisas, et pudelivee varud on olemas ning Kuressaare kaupluste varusid on täiendatud nii Saaremaal kohapeal asuva pudelivee tootja kui ka keskse logistikakeskuse poolt. „On olnud üksikuid hetki, kui riiulis on pudelivee asemel olnud tühi koht, kuid need on kiirelt täidetud uute varudega.“