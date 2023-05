Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas selgitas, et tänase kohtumise eesmärk oli arutada, mis tingimustel on võimalik saavutada sujuv alampalga tõus 50%ni keskmisest brutopalgast nelja aasta jooksul. Hetkel on alammäär 39,5% keskmisest brutopalgast.