Kinnisvaraekspert: üüriinvestorid jäävad ellu, aga uusi kortereid ei rabata

Uus Maa kinnisvaraekspert Risto Vähi sõnul on Tallinna järelturult ostetud üürikorteri tootlus praegu keskmiselt viis protsenti aastas ja see tähendab, et hetkel ei saa pealinnas uue vara tagasiteenimiseks piisavalt tootlust. „Kui seni osteti Tallinnas peamiselt väljaüürimiseks kõige kiiremini ära uued ühe- ja kahetoalised korterid, siis nüüd on neid tavapärasest rohkem saadaval. Pigem on nõudlus suuremate perekorterite vastu ning otsitakse seda, mis on soodne. Ostetakse rohkem endale elamiseks,“ ütles Vähi.