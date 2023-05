Surnuks töötamine on minevik. Tere tulemast, logelemine!

Tee tööd ja näe vaeva. Kes ei tööta, see ei söö. Töö on rikkuse alus. Töötegemise kohta leiab lugematul hulgal kõnekäände ja vanasõnu, mis näitab, et eestlased hoidsid juba vanal ajal töötamist au sees. Võrreldes paljude teiste rahvastega peavad eestlased ennast erakordselt töökaks ja paljudele on saanudki tööst elu mõte. Psühholoogid aga hoiatavad: liigne töötamine võib lõppeda surmaga.