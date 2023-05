Valitsus kinnitas riigiettevõtete dividendid. Vaata, kellelt ja kui palju laekub

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul puudutab korraldus riigi äriühinguid, kus riigil on vähemalt otsustusõigus ning dividendiettepanekute tegemisel on Rahandusministeerium lähtunud riigieelarves kavandatud numbritest, valdkonnaministrite ettepanekutest ja äriühingute eelmise aasta majandustulemustest, aga ka finantsprognoosidest. „Kokkuvõttes vaadati igaühe dividendide maksmise võimekust, arvestades prognoositavat rahavoogu ja investeeringute vajadust ning kapitalistruktuuri. Oluline finantsnäitajate ja -tegevuste vahel säiliks optimaalne tasakaal,“ märkis minister.



Tabelis ei kajastu AS Ökosil ega AS Levira, sest neis puudub riigil otsustusõigus.



Korraldus „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2023. aastaks“ võeti vastu riigivaraseaduse § 77 lõike 1 alusel, mille alusel kinnitab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul äriühingu dividendisumma, millest osaluse valitseja peab üldkoosolekul hääletamisel juhinduma.



Riigieelarvesse on riigi otsustusõigusega äriühingutelt dividende tänavu kokku kavandatud 139,8 miljonit eurot. Võrdlusena, 2022. aastal laekus riigieelarvesse riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt dividende summas 116,1 miljonit eurot.