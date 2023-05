Häda Euroopa ärikinnisvaras. Aktsiaturgudel ulatuvad allahindlused kohati 90%-ni

Lihtsustatult on seis järgmine: kümnendi kestnud n-ö tasuta raha ehk negatiivsete intresside perioodil jäid hoiustajad sisuliselt tühjade kätega, mistõttu otsiti raha väärtuse säilitamiseks kohti, kus saaks nullist vähemalt natuke suuremat tootlust. Üheks suhteliselt turvaliseks kohaks on peetud (äri)kinnisvara. Parema tootluse jahtimine soodustas aga seda, et realiseeruda võisid ka investeeringud, mis ei tööta siis, kui raha hind on kallim. Ohtu on tekitanud ka liiga agar laenuvõtt ja kallinenud energiakulud.