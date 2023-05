Toidutellimisplatvorm avas uue ärisuuna: suvistel üritustel enam toidusabas seisma ei pea

Aprilli alguses lansseeris Fudy Dine-in Order & Pay lahenduse. See on QR-koodil põhinev automaatne tellimissüsteem Fudy äpis. Dine-in Order & Pay eesmärk on kogu tellimisprotsessi lihtsamaks ja kiiremaks tegemine nii toitlustaja kui ka sööjate jaoks, ütles Fudy partnersuhete juht Robert Kikas.