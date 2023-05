Inimeste ebakindlus ja kallid hinnad avaldavad mõju: aktsiisikaupu on hakatud üha vähem ostma

Aktsiiside tasumine vähenes I kvartalis võrreldes eelmise aastaga 5,9 protsenti. Tarbijate kindlustunde langus ja hindade kasv avaldub üha rohkem aktsiisikaupade tarbimises. Aktsiiside tasumise langus on olnud üldine ning võrreldes eelmise aastaga on kasvud vähenenud nii kuises kui kumulatiivses vaates. Viimase kuu ehk märtsi tasumiste pea 11 protsendine kahanemine on suuresti mõjutatud ka eelmise aasta tavapärasest kõrgemast võrdlustasemest. Eelmise aasta märtsi deklareeritud koguste suurenemine oli seotud mitme aktsiisikauba varumisega, mille omakorda tingis Venemaa agressioon Ukrainas. Alkoholiaktsiisi tasumise languse taga on kõikide alkoholiliikide deklareerimise vähenemine. I kvartali lõpuks on väikses kasvus vaid veini deklareerimine. Esimese kolme kuu tasumine kokku on enim vähenenud kütuseaktsiisil. Vähenemise tingis aasta lõpus suurenenud diislikütuse deklareerimine, mis kattis aasta alguse osaliselt tarbimist ning aasta algusest alanud hulgimüügi vähenemine. Diislikütuse hulgimüügi mahud on kahanenud aastaga veerandi võrra ning on kooskõlas sektoritega, kus kasutatakse rohkem paikseid mootoreid. Eeskätt on sellisteks sektoriteks ehitus ja töötlev tööstus, mille käekäik on viimastel kuudel selgelt viidanud jahenemisele – töökohtade arvu ja käivete vähenemise näol. Mootorikütuste jaemüük on seevastu võrreldes eelmise aastaga väikses kasvus.