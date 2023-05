E-residentsuse programmi asub juhtima Taavi Rõivase endine nõunik

Uus tegevjuht selgus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EASi ja KredExi ühendasutuse poolt korraldatud avaliku konkursi tulemusena. Ta asub e-residentsuse nõukoja heakskiidul ametisse 5. juunil 2023. Programmi juhina saab Liina Vahtrase ülesandeks mullu kevadel valitsuse poolt kinnitatud e-residentsuse programmi jätkustrateegia 2022–2025 edukas elluviimine, mille tulemusena on oodata programmi majandusliku mõju kasvu Eesti riigile 2025. aasta lõpuks 100 miljoni euroni aastas.

Programmi ühe looja ning e-residentsuse nõukoja esimehe Taavi Kotka kinnitusel sai uus tegevjuht paljude kandidaatide seast välja valitud üksmeelselt ning programmi arengueesmärke silmas pidades. „E-residentsus toob Eestile igal aastal üha rohkem tulu – ja see on eksport, mitte raha ühest taskust teise tõstmine. Nüüd seisavad programmil ees uued väljakutsed teenuse edasiarendamisel ja riskide maandamisel. Liina Vahtrasel on nagu rätsepalt tellitud kogemus nii avalikust kui ka erasektorist ja selge visioon e-residentsuse tulevikust. Oleme veendunud, et programm on võimekates kätes ning jõuab tema juhtimisel seatud sihtideni,“ sõnas Kotka.

„E-residentsuse programm kui riigiasutuste ühine edulugu on muutunud üha tuntumaks, turvalisemaks ja küpsemaks, samas on tekkinud vajadus viia e-residentsuse kasutajakogemus uuele tasemele. E-residentsus on olnud Eesti avatud ettevõtluskeskkonna unikaalne kvaliteedimärk ning uuel juhil tuleb hoida Eesti bürokraatiavaba asjaajamise lippu kõrgel juba tihenevas globaalses konkurentsis. Meil on hea meel, et Liina Vahtras otsustas selle lennuka, aga ka vastutusrikka ülesande vastu võtta,“ sõnas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler Sandra Särav.