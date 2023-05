Legendaarne kohvik Komeet sulgeb pärast 13 tegevusaastat uksed

„Ei oska muud öelda – südamest endal kurb, et Eesti suurim ja kauem tegutsenud kohvikuid tänasest enam kahjuks ei tegutse. Aga meil on rõõm, et pea 14 aastat saime inimestele toredat kohta pakkuda,“ rääkis Rebane.

Tegevuse jätkamise või mittejätkamise taga olid ka asjaolud, millest Rebane konfidentsiaalsuse kokkuleppe tõttu täpsemalt rääkida ei saanud. „Meil olid siin teatud asjad, kus ootasime kolmandate osapoolte otsuseid. Need otsused saime me viimase nädala jooksul ning selle põhjal tegime ka meie oma valiku. Meil olid otsused ja lootused ja kuna neid ei juhtunud, siis sellest tulenevalt nägi juhataja, et ettevõte ei ole enam jätkusuutlik.“

Kohviku 28 töötajale on täna leitud juba uued tööpakkumised, selle eest hoolitses Peeter Rebane isiklikult. „Veetsin täna pool päeva, helistades läbi oma sõbrad-tuttavad, teised kohviku-restoraniomanikud. Mitmed olid tänulikud, et pakume neile inimesi, kellest mõni on meil töötanud kokku kogu see 13 aastat. Meil oli väga professionaalne ja hea tiim,“ ütles Komeedi omanik. Ta on veendunud, et homseks on kõik töötajad juba saanud uued tööpakkumised. „See oli minu isiklik südameasi, et keegi ei jääks tänavale.“