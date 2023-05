Elon Musk lahkub Twitteri juhi kohalt

„Mul on hea meel teatada, et olen palganud X/Twitteri jaoks uue tegevjuhi. Ta alustab tööd umbes kuue nädala pärast!“ säutsus Musk, viidates mh, et uus juht saab olema naine. Financial Timesi andmetel on Musk läbi rääkimas meediakonglomeraadi NBCUniversali reklaamijuhi Linda Yaccarinoga.