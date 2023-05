Venemaa kasvatas sõberriigis naftaveo kümnekordseks. „Meil pole võimalust kõrgemat hinda maksta“

Venemaa naftaveost säästis India teadaolevalt umbes viis miljardit dollarit. Suur sääst tuleneb sellest, et sõja algusest alates ostavad lääneriigid Venemaalt naftat üha vähem ja nii on Venemaa müünud naftat suure allahindlusega nii Hiinale kui ka Indiale.

Laenuandja selgitas, et kui 2021. aastal moodustas Venemaa nafta vaid 2% India aastasest toornafta impordist, siis täna on see arv peaaegu 20%.

India on tänaseni kaitsnud oma naftaoste, öeldes, et riigina, mis sõltub energiaimpordist ning kus miljonid elavad vaesuses, ei ole neil võimalik kõrgemat hinda maksta."

„Euroopa vähendab mugavalt“

India välisminister S. Jaishankar viibutab näpuga ka Euroopa suunas, öeldes, et Ukraina sõja algusest on Euroopa Venemaalt importinud energiat kuus korda rohkem kui India. „Euroopa on suutnud importi vähendada, kuid teeb seda endale mugaval viisil,“ kommenteeris ta. „Kui see on põhimõtteline küsimus, miks siis Euroopa juba esimesel päeval kärpima ei hakanud?“