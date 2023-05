Eesti kaalub ühe piiripunkti sulgemist Venemaaga

„[Sulgemise] loogika tuleneb sellest, et koroonaeelse ajaga võrreldes on idapiiri ületuste arv vähenenud ligi 80 protsenti ja Lõuna-Eestis kahe piiripunkti peale kokku ligi poole võrra. Kas meil on kahte kõrvuti olevat punkti (Koidula ja Luhamaa – toim.) vaja, kui piiriületused on ligi 50 protsenti vähenenud?“ küsis Läänemets.

„Üks on politsei- ja piirivalveameti koormus. Teine on kõik kaasnevad tegevused - seal on ka tolliküsimused ja lisainvesteeringuid, näiteks silla investeeringuvajadused ja kõik muud, mida riik peaks seal lähitulevikus tegema,“ rääkis ta. „Kolmas aspekt on kõige olulisem. See puudutab sotsiaalmajanduslikku mõju ümbritsevale piirkonnale, töökohti ja inimeste liikumist,“ lisas siseminister.