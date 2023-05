Tänu euriborile on kodulaenude kallinemine tekitanud paljudes laenuvõtjates mõtte, kuidas oleks võimalik langetada panga poolt pakutavat laenuintressi ehk panga intressimarginaali.

Teatavasti koosneb kodulaenu intress kahest komponendist: euriborist (6 kuu euribor on hetkel 3.625%) ning panga enda laenumarginaalist, mis oleneb kliendi riskitasemest ning üldisest majanduslikust olukorrast. Pangamarginaal on lihtsustatult justkui panga pakutav laenu hind, mis sõltub suurel määral just laenuga seotud riskidest.