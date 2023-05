Vanemates kortermajades elavaid inimesi varitseb kulukas häda

TalTechi teadlaste analüüsist selgub, et Eesti suurte magalarajoonide kortermajadele 1960–1970-ndatel paigaldatud metalltorustik vajab hädasti vahetust, sest selle kasutusiga hakkab lõppema ning lekkeid, õnnetusi ja purunemisi tuleb aina sagedamini ette. Hoolimata ehitustööde kõikuvast kvaliteedist on torustikud isegi suhteliselt hästi ja kaua vastu pidanud, ütles Eesti korteriühistute liidu tegevjuht Andres Jaadla.

„Väga tihti on nii, et rooste teeb aegamööda torustikule kahju, kuid väikest leket ei pruugita majas avastadagi, enne kui veekahju on juba väga suur. Meie soovitus on korrapäraselt maja torustikke kontrollida ja hooldada,“ tõdes Jaadla.