Paldiski jääb ilma loodetud 250 uuest töökohast

„Nilar külmutas oma Paldiski tehase projekti teadmata põhjustel ja ajaks. Me endiselt loodame, et see tuleb lähiajal siiski taas teemaks, kuid see sõltub ettevõtte enda plaanidest,“ ütles Lääne-Harju valla kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi.

Kauksi lisas, et vallas on olnud koondamisi ettevõtetes, kes tegelesid enne ka kaubavahetusega Venemaaga. „Nii Põhjasadamas kui Nord Terminalsis tuli kaubavahetuse katkestamise tõttu vähendada töötajate arvu.“

Kauksi ütles, et Nilari projekti seiskamine võttis võimaluse leida töötajate uus töökoht akutehases. Samas märkis ta, et paljud koondatutest pole valla elanikud, mis tähendab, et paljud neist on ehk leidnud endale juba töö mujal. „Meile teadaolevalt on osad koondatutest leidnud endale töö ka valla teistes ettevõtetes. Praeguse seisuga on meie vallas pisut üle 600 töötut, kes end arvele võtnud.“