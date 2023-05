Vägev tulemus: toidukuller püsitatas Soomes ennekuulmatu rekordi

Fearlessi sõnul tekitavad tema edule pühendatud uuendused väljakutsetel paljudes inimestes viha. Muuhulgas on teda kahtlustatud ka selles, et ta reklaamib kullerfirmasid. „Ärilist sidet siiski ei ole,“ ütles ta.

Ta usub, et paljud inimesed on isegi kadedad, sest nad ise ei suuda samu tulemusi saavutada. „Küsimus on transpordivahendis ja suhtumises, aga muidugi ma saan aru, et kõik ei suuda töötada nii nagu teen seda mina,“ leidis kuller.