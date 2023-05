„Selleks et vältida pankade maksejõuetust puuduliku krediidiriski juhtimise tõttu, peaks EKP tagama, et pangad juhivad krediidiriski usaldusväärselt,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Mihails Kozlovs. „See on äärmiselt oluline, arvestades kui oluline on usaldus pangandussektori vastu ja kui keerulised on praegused majandustingimused.“