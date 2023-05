Ampleri osakutega peatati uudise ootuses kauplemine

Veebruaris said Ampler Bikesi investorid teada, et ettevõtte ostis ära Tuule elektritõukeratastega tuntud Kõu Mobility. Ampler Bikes sai 1,5 miljoni eurose investeeringu ning lisaks laenu.

Tehinguga sai Kõu Mobility enda kätte 51% ettevõttest Ampler Bikes OÜ. Aprilli alguses asus Amplerit juhtima Kadri Rehkl ning ettevõtet aastat ehitanud Ardo Kaurit astus tagasi. Rehkli fookuseks sai ettevõtte rahavoog positiivseks saada.

Varasemalt on Ampleriga kauplemine olnud peatatud näiteks 2022. aasta novembrist kuni 2023. aasta märtsi alguseni eelmainitud uudise tõttu ning 2021. aasta juulist kuni sama aasta oktoobrini samuti raha kaasamise tõttu.

Aprillis kirjutas Geenius, et kerged ajad pole ka Kõu Mobility grupil. Comodule'i juht Kristjan Maruste rääkis väljaandele, et maksuvõla kõrval on õhus ka võlad äripartneritele, kuid ta lubas, et toob grupi keerulisest olukorrast samm-sammult välja.

Maruste selgitab, et müügiprognoos oli algselt palju kõrgem kui reaalsus ning kuigi uue juhatusega on loodud uus plaan, mis viiks rahavoo positiivseks, siis praegu on probleem ajutine ja seisneb vales planeerimises ning halvas ajastuses. „Toode on endiselt fantastiline ja sellele on nõudlus,“ kinnitas Maruste.

Ta lisab, et kogu jalgrattatööstus on tegelikult oma olukorda üle hinnanud ning Ampler ei ole täna ainuke valdkonnas, kellel on rahavoolised raskused. Maruste sõnul osteti pandeemia ajal rattaid olulisel rohkem kui muidu ning seda pidasid tootjad ka uueks reaalsuseks, kuid pandeemia lõpp on tekitanud aga hoopis madalama seisu.

„Seda näeme selgelt ka Comodule kliendibaasis, kes on oma tellimusi vähendanud, edasi lükanud, mõned kliendid isegi pankrotistunud.“