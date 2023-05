Merekaartide teekond ajaloost tänapäeva

Portolaanide väljatöötamise ajal, peamiselt 13. kuni 16. sajandil, oli ookeanilaevandus alles algusjärgus. Kaardid olid kohandatud ranniku lähedal navigeerimiseks, sest merel sõideti peamiselt päikesetõusust päikeseloojanguni, kui päikese asukoht võimaldas suunda määrata. Meremees võis märgata märke rannikul ja võrrelda neid rannajoonega kaardil, et määrata oma asukoht. Portolaanide täpsus varieerus suuresti, kuid need olid selle aja kohta väga kasulikud ja võimaldasid rannikualadel ohutult ja täpselt navigeerida .

Tänapäeva merekaardid on muutunud märkimisväärselt täpsemaks ja mitmekülgsemaks, millele on kaasa aidanud satelliitnavigatsioon ja merekaartide digiteerimine. Digitaalsed kaardid on palju täpsemad kui paberkaardid ja neid on lihtsam lugeda, kuna neid saab suurendada ja vähendada vastavalt vajadusele. Niisuguseid kaarte saab kuvada erinevates seadmetes, sealhulgas nutitelefonides, tahvelarvutites ja GPS-seadmetes. Kui teave uueneb, tuleb paberkaardi ise korrigeerida või trükkida uus. Digitaalkaarte saab aga kergesti värskendada uue informatsiooniga. Ametlikud elektronkaardid uuendatakse automaatselt. Nagu paberkaardid, põhinevad ka digikaardid eelnevalt kogutud andmetel nagu merepõhja sügavus, navigeerimistakistused jne, aga neid võib täiendada reaalajas, näiteks merepäästeoperatsioonide ajal kogutud teabega. Digitaalkaardid võivad pakkuda ka täiendavat teavet, nagu ilmaennustused, mereolud ja navigeerimisjuhised.