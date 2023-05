Eile teatas siseminister Lauri Läänemets ERRile, et Eesti hakkab aasta lõpus mõjuanalüüside põhjal kaaluma, kas sulgeda autoliiklusele Venemaaga seotud Lõuna-Eestis asuv Koidula piiripunkt.

Läänemetsa hinnangul on idapiiri ületuste arv vähenenud ligi 80% ning Lõuna-Eestis kahe piiripunkti peale kokku ligi poole võrra. „Kas meil on kahte kõrvuti olevat punkti (Koidula ja Luhamaa – toim.) vaja, kui piiriületused on ligi 50% vähenenud?“ märkis Läänemets.