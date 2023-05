Pinged on haripunktis. Poolas on hakatud Ukrainast tulevaid veokeid „pantvangi võtma“

Poola kaitseb oma turgu ja andis järele protestivatele põllumeestele. Nad keelustasid odava Ukraina teravilja impordi. Algselt läks selle alla ka transiit, kuid siis lepiti kokku, et need piirangud tühistatakse. Vaatamata sellele ei luba poolakad Ukraina tooteid endiselt vabalt läbi oma riigi sõita.

Nad nõuavad, et veoautosid saadaks ühest piirist teiseni politseikolonn, mida tuleb oodata nädal või kauemgi. Probleemid on viimastel päevadel teravnenud, kuna Poola transpordisektori töötajad on asunud tõkestama suuremaid piiriületuskohti Dorohuskis ja Koroštšõnis. Nad ütlevad, et Ukraina transpordiettevõtetel on nende ees ebaaus konkurentsieelis. Tunnis lubatakse piir ületada vaid umbes viiel veokil. Seega tuleb oodata kuni 10 päeva, et üldse piiri ületada.

Ukrainast Leetu majoneesi ja õli toova ettevõtte Alterega ostujuht Jonas Čitavičius ütles Leedu Delfile, et seejärel vaadatakse toiduaineid vedavad veokid väga põhjalikult üle ning jäädakse politseieskorti ootama. Mõned nende autod on juba kuu aega piiril olnud.



Poola kaitseb lisaks oma turgu odavate Ukraina toiduainete eest, kardetakse, et toit jääb Poola, mitte ei rända riigist uuesti välja. Transporditöötajad väidavad aga, et ukrainlased sõidavad kehvas seisus autodega ja veavad kõike ilma lubadeta. Nii rikuvad nad nende õigusi, kes tegutsevad seadusi järgides.

Kusjuures üks Leedu Delfiga suhelnud kohalik ettevõtja ütles, et blokeerimisest võivad olla huvitatud ka Ukraina ettevõtjad ise. Paljud Ukraina ettevõtted on asutanud Poolas filiaale, ostavad kodumaalt odavalt tooteid, toovad Poola ja müüvad läände palju kõrgema hinnaga. „Kogu see hinnavahe ja kasum jääb neil Poola.“

Ettevõtjad on välja pakkunud nö rohelise koridori idee, mis tähendaks, et asjaajamine toimuks Poola piiri asemel Leedus. Leedu valitsuses ettevõtjate sõnul siiani neid keegi kuulda võtnud ei ole. Valitsuse esindaja ütles aga Leedu Delfile, et selline ettepanek on Poolale tehtud. Protseduurid toimuksid Klaipeda sadamas. Kaasatud on ka Brüsseli ning Ukraina esindajad. Ettevõtjad ütlevad, et ka raudtee ei ole siin lahenduseks, sest kaupa tuleks erinevate rööpmelaiuste tõttu ümber laadida kaks korda.