Lotomiljonärist on saanud miljardär. Ta õppis varasemate võitjate vigadest

Ta võitis 85 000 000 dollarit 2005. aastal. Personaaltreenerina töötanud Duke teenis leiba maailmas tuntud Gold’s Gym jõusaalis. Ta ootas enam kui kuu aega, enne, kui šokeeritud perekonnale ja sõpradele teada andis, et oli üleöö saanud miljonäriks. Lisaks andis ta kohe kindla lubaduse.

Ta ise ütleb, et õppis varasemate lotovõitjate vigadest ja ei läinud kohe raha kulutama luksusele nagu sportautod, häärberid ja kallid puhkused.

Kaks aastat tagasi CNN-ile antud intervjuus ütles ta, et ta asus raha kohe investeerima. Ta pani 45 miljonit dollarit madala riskiga ja 35 miljonit kõrgema riskiga varadesse.

Duke avastas, et suurem osa kaotab raha lühikese ajaperioodi jooksul, kuid temal oli kohe ambitsioon kasvatada vara väärtust kümme korda suuremaks.

Ta kaasas enda ideede teostamiseks meeskonna usaldusväärseid finantsnõustajaid ja nüüd, aastaid hiljem, on ta miljardär.

Samas ei tähenda see, et Duke oleks täielikult luksusele „ei“ öelnud. 17 paremale sõbrale korraldas ta ühel hetkel siiski suure peo Tahitil. Ta jäi samas kindlaks oma endisele minale ja jäi seotuks spordiklubiga.

„Ma ei uskunud toona, et mul võiks paremini minna. Ma mäletan, et mõtlesin nii ja siis nädala pärast võitsin lotoga.“ Duke väidab ka, et lotovõit ei olnud õnne küsimus. Ta oli loonud matemaatilise süsteemi.