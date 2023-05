Ligi miljard sai heakskiidu. Vaata, milleks plaanib riik kasutada taastekava toetusi

Algselt 2021. aasta sügisel kinnitatud Taastekava muudatused algatati seoses RRF toetusmahu vähenemisega ning drastiliselt muutunud geopoliitilise ja majandusliku olukorraga. Rahandusminister Mart Võrklaev selgitas, et Ukrainat tabanud vene agressioon, energiakriis, tarneahelate katkemised ja üldine inflatsioonitõus ei võimaldanud algselt kinnitatud kava nõutud ajaraamis ja mahus enam ellu viia. „Muutunud oludes tuli rahuajal tehtud plaanidele otsa vaadata ja keskenduda sellele, mis on piiratud võimaluste ja aja jooksul kõige olulisem ja mõjusam“ lisas minister.

RRF toetuse maht Eestile vähenes võrreldes esialgse ootusega 12% ja on nüüd 863 miljonit eurot. Sellele on aga lisandunud Euroopa Komisjoni poolt 2022. aasta maikuus ellu kutsutud REPowerEU toetus, mis keskendub Venemaa fossiilkütustest sõltuvuse kiirele vähendamisele ja rohepöörde hoogustamisele ning on oluliseks lüliks energiakriisi leevendamise suunas. REPowerEU toetuse maht Eestile on 83,3 miljonit eurot. Juurde arvestatakse ka Brexiti reservi ülekanne 6,62 miljonit eurot. Taastekava alusel rakendatava toetuse maht Eestile on nüüd kokku 953,2 miljonit eurot. „See on oluline lisaraha meie majanduse turgutamiseks. Selle abil tehtavad investeeringud toovad meie ettevõtjatele tööd ja teisalt nutikamaks muutmine kasvatab ka konkurentsivõimet ekspordis,“ rääkis Võrklaev.