Autode liisingusummad on kerkinud ja asi pole ainult hinnatõusus

Bigbank tõi välja, et autolaenu keskmine summa kasvas aastaga 23%, kahe aasta tagusega võrreldes 28%. „Näeme iga päev, et inimeste finantskindlus on kõrge ja uusi investeeringuid isiklikku heaolusse tehakse üha julgemalt,“ kommenteeris Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter ning lisas, et suuremate laenusummade põhjuseks on osaliselt kindlasti ka üldine hinnatõus.