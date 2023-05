„Meie Tartu laienemine sai väärika numbri – 50! Just äsja avasime uue Hesburgeri Lõunakeskuses ja see on osutunud väga menukaks,“ ütles Hesburgeri turunduse ja rahvusvahelise arenduse juht Ieva Salmela. „Ka Tartu Ringtee ääres loodame rõõmustada paljusid, kel soov kiirelt maitsev toidupaus teha,“ lisas ta.

Tartu Ringtee kiirtoidurestoranile on paigaldatud päikesepaneelid, et vähendada keskkonnaalast jalajälge ja energiakulusid. Tegemist on ühe osaga ettevõtte energiakasutuse optimeerimise programmist. Samuti sõidavad Hesburgeri kaubaautod juba 95% ulatuses taastuvdiislil Neste MY Renewable Diesel™, mida toodetakse osaliselt nende restoranides kasutatud toiduõlist.