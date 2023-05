Eesti ja Läti sõlmisid koostööleppe maagaasi varustuskindluse tagamiseks. „Meil on mõistlik seljad kokku panna.“

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on praegu Baltimaade ja Soome gaasiturul varustuskindlus hästi tagatud. „Venemaa agressioon Ukrainas on siiski jätkuvalt suurendanud gaasi tarnekatkestuste riski kogu Euroopa Liidus. Kuna toimetame Lätiga ühisel Balti-Soome gaasiturul, on meil mõistlik seljad kokku panna ning ühiselt töötada selle nimel, et meil oleks gaasi varustuskindlus igal ajahetkel tagatud. Lepime omavahel kokku, kuidas toimetame võimalike tarnehäirete korral, sest kui olukord peaks ühel hetkel muutuma, siis oleks meil võimalik vajadusel kiiresti Pakrineeme sadamat maagaasi vastuvõtuks kasutama hakata,“ rääkis kliimaminister Kristen Michal.