Isegi eksperdid on jahmunud: nüüd on Euroopa kõige kallim kütus Eesti naaberriigis

Põhjanaabrite juures maksab 95 bensiin Euroopas rekordilised 1,943 eurot liitri kohta. Kallite bensiini hindadega järgnevad Taani ja Prantsusmaa. Eestile kuulub 9. koht, meil maksab bensiini liiter 1,698 eurot.

Diiselkütuse puhul hoiab esikohta Rootsi, kus liiter maksab 1,862 eurot. Soome teisel kohal (1,832 €/l) ning Eesti kümnendal kohal (1,498 €/l)

„Veidi üllatav. Muidugi on Soome ka varem esikolmikus olnud, kuid tavaliselt mitte esikohal,“ ütles Soome autoteabe keskuse transpordiekspert Hanna Kaleno Soome rahvusringhäälingule YLE.

Riikide vahelised suured erinevused kütusehindades on seletatavad mitmete teguritega.

„Palgatase, ostujõud ja majanduskasv on ELi riikides väga erinevad, mistõttu on selge, et näiteks Ida-Euroopas ja Balti riikides on kütusehinnad madalamad,“ rääkis Kaleno.

Soome esikoha peamine põhjus on tuttav: maksustamine. Bensiini ja diislikütuse maksustamine koosneb aktsiisist ehk kütusemaksust ja käibemaksust.

„Hetkel on Soomes bensiini maksustamise tase Euroopa kõrgeim ja see tõstab hindu. Üldiselt on bensiini kõrgeimalt maksustatud sellistes riikides nagu Taani ja Holland, kuid praegu on maksumäär kõrgeim Soomes. Paljud riigid on energiakriisile reageerides teinud muudatusi kütuse maksudes, et parandada tarbijate ostujõudu ja vähendada transpordikulusid. Näiteks Rootsis vähendati fossiilsete kütuste aktsiisimaksu,“ rääkis ekspert.

Komisjoni koostatud ELi riikide nimekirjas on keskmiselt 51% bensiini hinnast just maksumäär. Soomes on bensiini maksumäär 57%. Diislikütuse maksumäär on 47%, mis ka EL-i keskmine.