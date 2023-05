Kodumaised ökonomistid on suuresti ühte meelt, et ahnusinflatsioonist ehk greedflation’ist võib rääkida ka Eesti kontekstis. Seda on tagant tõuganud muu hulgas pensioniraha majandusse voolamine. Teisalt on küsimuse all, kas ja millal saab seda ettevõtjatele ette heita.