Eesti ettevõtteid võivad oodata ees hiiglaslikud trahvid

Hedmani isikuandmete kaitse ekspert Andres Ojaver tõi välja, et viis aastat on Eesti ettevõtted ja ka riigiasutused tegutsenud olukorras, kus isikuandmete kaitse prioritiseerimine võis olla problemaatiline. „Ühelt poolt tunnetavad valdkonna spetsialistid puuduste tõsidust, kuid teiselt poolt on juhtkonnale raske muudatusvajadusi „maha müüa“ eelkõige kulude ja riskide ebaproportsionaalse suhte tõttu ning võimalik suur trahvisumma ei ole siiani olnud argument. Kaotajaks jäävad paraku inimesed, kelle privaatsust andmekaitse üldmäärus kaitseb,“ sõnas Ojaver.

„Need on konkreetsed asjad, mida inspektsioon oma järelevalvemenetlustes küsib ja see on neile indikaatoriks, kas asutuses või ettevõttes on andmetega seonduv läbimõeldud ja kaardistatud. Kui küsitud andmeid ei ole andmetöötlejal ette näidata, on see inspektsiooni jaoks signaaliks põhjalikumaks sisse vaatamiseks,“ viitas Andres Ojaver Andmekaitse Inspektsiooni seisukohale ning lisas, et kuigi võib tunduda, et november on kaugel, oleks nüüd viimane aeg alustada andmete auditi läbiviimise ja edasiste tegevuste planeerimisega, kui neid ei ole seni tehtud.