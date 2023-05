Kinnisvaraekspert hoiatab: pealinna korterite hinnalangusel on peatselt päitsed peas

Tallinna korteriturul tundub vägisi, et lähema mineviku kõige hullemad ajad on möödas. Tehinguid tuleb turule vaikselt juurde. Hinnad on küll korrigeerumas allapoole, kuid liikumised on aeglased ja stabiilsed. Nõudluse ostuhuvi annab areldi lubaduse, et pealinna korterite hinnalangusel on peatselt päitsed peas.