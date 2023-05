Tuntud rahvusvaheline kindlustustehnoloogia kindlustusselts laieneb Eesti turule

Ettevõtte juhiks Eestis saab suure kindlustusvaldkonna kogemusega Denis Nikolajev, kes on varem juhtinud Gjensidige Eesti filiaali ja müüki ning töötanud BTA Kindlustuse korporatiivmüügijuhina. Nikolajevi sõnul on Balcia eesmärk muuta kindlustamine inimestele nii lihtsaks ja iseenesestmõistetavaks, et see tundub sama loomulik igapäevaelu osa, nagu regulaarse teleteenuse või toidukulleri tellimine.