Amazon kasutab kaupade tarnimisel üha rohkem tehisintellekti abi

„Ma arvan, et üks valdkond, mida peame teeninduskulude vähendamiseks oluliseks, on erinevate kaubavarude paigutamise edasi arendamine,“ tõdeb Perego. „Võite vaid ette kujutada, kui mitmeid tooteid me klientidele pakume. Mõelge nüüd, kui keeruline on probleem leida nendele toodetele õiget kohta ladudes. Seejuures paigutada tooted just nii, et väheneks klientideni jõudmise vahemaa ning suureneks kohalejõudmise kiirus,“ lisab ta.