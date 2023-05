Soomlannast merendusprofessor naudib TalTechis tudengite õpetamist

Niisiis pole võimatu, et rohepöörde tõttu võib näha „lendavaid laevu“ ehk ekranoplaane tulevikus ka Eesti ja Soome vahel sõitmas. „Praeguse laevatehnoloogia juures parim viis kütuse ja keskkonna säästmiseks on kiiruse aeglustamine, aga laual on tohutult palju uusi tehnoloogiaid ja kütuseid. Oleme uskumatult huvitava ülemineku äärel. Pole ime, et Euroopa Liit rahastab ka sellist projekti nagu ekranoplaan, eriti kui tegemist on nüüd hoopis teistsuguse tehnoloogiaga kui 1990. aastatel – mootorite juhtimistehnoloogiast tehisintellektini,“ tõdeb Ulla Pirita Tapaninen. Lisaks nimetatakse neid ka lauguriteks või WIG-sõidukiteks, mis lendavad mere või järve kohal mõne meetri kõrgusel, lõigates kasu pinnaefektist. Eelnimetatud EL-i nelja-aastane projekt ei tähenda professori sõnul, et selle lõpuks oleks käes juba kasutuseks valmis ekranoplaan. „Tegemist on alusuuringutega,“ lisas Tapaninen, kelle osa projektist on tasuvusarvutused ehk see, kuidas ärimudelid veetranspordi vallas toimivad. Lennutehnoloogia ja muu tehnoloogiline oskusteave tuleb teistelt partneritelt, näiteks Tampere Ülikoolist Soomest.