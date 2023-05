G7 juhid võtavad uute sanktsioonimeetmete raames sihikule Venemaa energeetika ja kaubanduse

Eraldi ootavad USA ametnikud, et G7 liikmed lepivad kokku, et nad kohandavad oma lähenemist sanktsioonidele nii, et vähemalt teatud kaubakategooriate puhul keelatakse automaatselt kogu eksport, kui need ei ole heakskiidetud kaupade nimekirjas.

Bideni administratsioon on varem survestanud G7-liitlasi, et nad muudaksid sanktsioonide lähenemisviisi, mis lubab praegu müüa Venemaale kõiki kaupu, kui need ei ole selgesõnaliselt musta nimekirja kantud. Kuigi liitlased ei ole kokku leppinud, et piiravamat lähenemist kohaldatakse üldiselt, eeldavad USA ametnikud, et Venemaa jaoks kõige tundlikumates sõjalistes valdkondades võtavad G7 liikmed vastu eelduse, et eksport on keelatud, kui see ei ole määratud nimekirjas. Valdkonnad, kus uusi eeskirju hakatakse rakendama, on veel arutlusel.