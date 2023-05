Saksamaad varitseb ülisuur tööjõupuudus

„Saksamaale suundub Türgist ikka veel palju seaduslikke ja isegi ebaseaduslikke sisserändajaid,“ ütles Saksamaal töötav Faruk. „Igal nädalal puutun kokku 10–20 türklastega, kes küsivad minult, kuidas nad saaksid siia elama asuda,“ lisas ta.

Türklased on pikka aega olnud suurim vähemusgrupp Saksamaal, kes tulid riiki esmalt külalistöötajatena 1950-ndatel loodud programmide kaudu. Tänapäeval on nad aga vaid üks väike osa tohutust sisserändajate sissevoolust Saksamaale, mis kiirenes märkimisväärselt pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Sisseränne on pannud pinge alla sotsiaalsüsteemid ja taaselustanud pikaajalisi arutelusid integratsiooni ja piiripoliitika üle, isegi kui riik on hädas tööealiste inimeste terava puudusega. Sel aastal jõuab pensioniikka umbes 320 000 inimest rohkem kui neid, kes jõuavad täiskasvanuikka. See tähendab, et Saksamaa majandus kaotab töötajaid, kuid peab samal ajal maksma rohkem pensioni.

Riigi tööminister Hubertus Heil ütles aprillis seadusandjatele, et 2035. aastaks jääb majandusest puudu kuni 7 miljonit töötajat, mis on ligikaudu Berliini, Hamburgi ja Müncheni elanike arv kokku. Scholzi valitsuskoalitsioon on vastuseks öelnud, et tahab igal aastal meelitada välismaalt Saksamaale 400 000 oskustöölist.

Riik on hädas pagulastega

Samal ajal on riik hädas umbes 1,25 miljoni inimesega, kes 2022. aastal Saksamaale saabusid – siseministeeriumi andmetel umbes miljon põgenikku Ukrainast ja peaaegu 245 000 varjupaigataotlejat peamiselt Afganistanist ja Süüriast. Kohalikud ametnikud on hoiatanud, et paljud koolid on ülekoormatud ja pagulaste majutamiseks ei ole piisavalt elamispindu. Selle arutelu kohal ripub 2015.–2016. aasta vari, kui Saksamaal taotles varjupaika üle miljoni inimese, peamiselt kodusõja eest põgenevad süürlased.