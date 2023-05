KUULA | Amazoni-äri ajav ettevõtja: mulle ei meeldi idee, et käin üheksast-viieni kontoris ning teen kedagi teist rikkaks

Hoolimata oma noorest east on Kaisa (26) elus kogenud nii mõndagi: tänaseks vabakutselise tarkvaraarendajana on ta läbi elanud iduettevõtte põhjakäigu ja läbipõlemise. Siiski on katsumused teda mitmetviisi õpetanud ning andnud ainest kõikvõimalike raskustega toime tulemiseks.