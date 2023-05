On püütud kooskõlastada leping, et reisijad Riiast jõuaksid kiiremini Tallinnasse, ütles rongifirma PV kommunikatsiooni- ja turundusjuht Sigita Zviedre Delfi Biznessile. Kuid nõudlus selliste reiside järele on liiga väike. Seega vähemalt esialgu mingeid muudatusi oodata ei ole.