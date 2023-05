SUUR PROGNOOS | Euroopa majanduse väljavaated on paremad. Milline on Eesti seis?

Pärast 2022. aasta tipptaseme saavutamist jätkas koguinflatsioon 2023. aasta esimeses kvartalis energiahindade järsu languse tõttu aeglustumist. Alusinflatsioon (koguinflatsioon, v.a energia ja töötlemata toiduained) on osutunud siiski püsivamaks. Märtsis jõudis see ajalooliselt kõrgele tasemele 7,6%, kuid prognoosiperioodi jooksul peaks see järk-järgult vähenema, kuna kasumimarginaalid neelavad palgasurve ja laenutingimused karmistuvad. Aprillis avaldati tarbijahindade kiirindeksi hinnang euroala kohta, mis näitas alusinflatsiooni mõningast aeglustumist. See kinnitab varem prognoositut, et inflatsioon võis saavutada haripunkti esimeses kvartalis. Euroala alusinflatsioon on 2023. aastal keskmiselt 6,1% ning langeb 2024. aastal 3,2%-le, jäädes mõlemal prognoosiaastal koguinflatsioonist kõrgemaks.