Eesti Pank: eelarve puudujääk on püsiva loomuga

Eesti Panga president Ülo Kaasik tunnistas, et riigi rahanduse seis hetkel kiita ei ole. Majandus on küll viimastel aastatel jooksevhindades ülikiirelt kasvanud, kuid see on võimaldanud ka riigil teha suuremaid kulutusi, kuid kulude surve avaldub viivitusega ehk aasta-kahe pärast.

Kaasiku hinnangul ei ole kindlasti probleem hetkel, kas Eesti suudab oma laene teenindada, kuivõrd selles, et milline on Eesti majanduse laenukoormus. Eesti laenukoormus võrreldes muu Euroopaga on jätkuvalt madal.

Eesti Pank hindab oma prognoosis riigieelarve puudujäägiks vähem kui 4%, rahandusministeerium natuke üle 4%. Riigieelarves on tulude ja kulude vahe 1,5 miljardit eurot ja probleem on selles, et see on väga püsiva loomuga. Kui igal aastal on vaja juurde laenata see summa, siis kasvavad riigi kulud jõudsalt, sest intressikulud on tõusnud. Täna on laenuraha hinnaks 3,5-4%.