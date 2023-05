Naistepesu Venemaal ja Valgevenes müüv Silvano kasvatas suurelt kasumit

Esimese kvartali tulemused avaldanud Silvano Fashion Groupi aruanne näitab, et ettevõte on aasta taguse ajaga võrreldes kasvatanud suurelt kasumilt. Ettevõtte puhaskasum oli aasta esimese kolme kuuga ligi 1,6 miljonit eurot, aasta enne teenis ettevõte ligi veerand miljonit kahjumit. Kasum aktsia kohta on nüüd 0,04 eurot.