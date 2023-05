Noorte haridus on võetud suurde fookusesse. Eestis leiab aset uudne programm

Üks säästva arengu eesmärkide põhiteemasid on kvaliteetne haridus, mille eesmärk on tagada kõigile kaasavad ja võrdsed õppimisvõimalused, selle asemel, et keskenduda ainult algharidusele.

Peamine erinevus aastatuhande arengueesmärgi nr 2 ja säästva arengu eesmärgi nr 4 vahel seisneb selles, et säästva arengu eesmärk nr 4 käsitleb haridust laiemalt ja terviklikumalt. Kui aastatuhande arengueesmärk nr 2 keskendus peamiselt üldise alghariduse saavutamisele, siis säästva arengu eesmärgi nr 4 eesmärk on tagada, et kõigil inimestel oleks juurdepääs kvaliteetsele haridusele kõigil tasanditel, alates varasest lapsepõlvest kuni kõrghariduseni. Mõned põhieesmärgid säästva arengu eesmärgi nr 4 raames on järgmised: