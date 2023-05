Hilinenud maksete kogumine läheb Eesti ettevõtetele maksma ligi 600 miljonit eurot aastas

Intrumi Baltimaade tegevdirektor Ilva Valeika rõhutab, et hilinenud maksetega tegelemine muutub üha olulisemaks. Ta märgib: „Hilinenud maksed on alati olnud ettevõtete jaoks probleemiks, kuid see, mis kunagi oli ebamugavus, on nüüd juhtkonna peamine prioriteet. Meie äsja avaldatud aruande kohaselt kaotavad Euroopa ettevõtted aastas peaaegu 275 miljardit eurot hilinenud maksete tagaajamise tõttu, mida muidu võiks investeerida kasvu, digiteerimisse või innovatsiooni. Pidage meeles, et see summa on suurem kui kogu Soome SKP. Makseviivitused ei ole mitte ainult kallis ja aeganõudev aspekt tegevuses, vaid ka riskitegur, mis ohustab ettevõtete jätkusuutlikku finantseerimist ja likviidsust.“