Tootsi tuulepark valmib järgmise aasta lõpus

„Kõik kokku teed on meil ligi 30 kilomeetrit teed, mida me siin ehitame. Tootsi suursood läbiv tee on umbes kaheksa kilomeetrit ja nüüd ta siis hakkab hargnema erinevatele pooltele, kus siis hakkavad tuulikud asetsema,“ rääkis Nordecon Betooni objektijuht Martin Mölder.

„Me oleme alustanud kahe vundamendi väljakaevega, aga vundamentidega veel alustanud ei ole. Aga vundamenditööd tuleb palju, sest vundamente on kokku 38. Võibolla märkimisväärne on see, et ühe vundamendi betooni maht, kui nendes tänaval nähtavatesse betooniautodesse see teisendada, see on umbes sada sellist,“ ütles Mölder.